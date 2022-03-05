《偶然成為社長2》聰明的李光洙誕生！還有撩人的金宇彬嘴超甜，逗得奶奶們呵呵大笑～

小編的靈魂瞬間超想附身到奶奶身上，好想被金宇彬搓揉手手啊！！！想被搓手的請+1。 PS：李光洙不是笨蛋啊～XD

tvN 熱門綜藝節目《偶然成為社長2》第三集的全國收視率依舊保持7%UP（首爾圈創新高8.5%），還成為當時段節目的收視一位，車太鉉與趙寅成兩位社長，和「 BBS三帥工讀生」李光洙、金宇彬和林周煥依舊持續創造新話題。



雖然在綜藝《Running Man》與電影《我的特級兄弟》（完美搭檔）裡創造出深植人心的笨蛋形象，但是我們光洙不是笨蛋啊！



首先是車太鉉手誤多打了一個數字，眾人正在苦惱該如何消除時，李光洙立刻找出了計算機上「Backspace（退格鍵）」的按鈕，成功的解救了大哥，全場也為他拍手叫好。



接著是金宇彬在節目中持續擄獲客人們的芳心，親切的接待兩位奶奶，耐心的解決各種提問，在詢問奶奶們想吃什麼時，邊介紹邊牽著奶奶的手搓暖，就像是貼心的孫子一般溫馨。



當奶奶開心的說：「沒想到來這裡，還能見到好看的演員們。」金宇彬回覆說：「但我覺得伯母們更像演員呢！現在就好漂亮，（妳們的美貌）可不能被遮住了。」讓奶奶們害羞不已～，簡直就是一隻狐彬啊！太會撩了啦～。



看完是不是很羨慕奶奶呢～？

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