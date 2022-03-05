31岁演高中生毫不违和的金泰梨，出道8年靠9部戏就证明了自己！搭档的全是顶流大牌

出道8年，仅出演过9部作品，但细数她合作过的明星，各个都是顶流大牌，她就是金泰梨！

最近是不是有很多观众追新剧《二十五，二十一》追得停不下来？金泰梨和南柱赫演绎的唯美罗曼史让人看得欲罢不能，谁能想到31岁的金泰梨居然能将17、8岁的高中生演绎得如此青春洋溢，穿上高中制服也毫无违和感的模样，加上浑然天成的演技，另无数观众折服。



《二十五，二十一》其实是金泰梨拍摄的第二部电视剧，男主角则是人气男星南柱赫，两人无论从颜值、身高、气场还是氛围感都异常般配，这也是无数观众情不自禁坠入《二十五，二十一》剧情中的一大原因。 而金泰梨主演的第一部电视剧则是2018年播出的《阳光先生》，她扮演两班小姐高爱信，搭档的则是韩剧男神李秉宪，两人上演了一出回肠荡气的爱情。



比起电视剧，金泰梨在大萤幕更活跃些。 2014年凭藉广告出道的她同年就通过了朴赞郁导演《下女的诱惑》的试镜，2015年出演了自己的首部电影《Lock Out》，一上来就担任女一号，磨炼演技的同时也在不断积累经验。 到了2016年，《下女的诱惑》中金泰梨出演的是女二号，搭档阵容为金敏喜、河正宇、赵震雄，每一位都是在韩国影视剧圈响当当的大明星。金泰梨与前辈们搭戏也毫不退缩，展现了在新人身上很难见到的成熟演技，她也凭藉这部作品横扫了韩国青龙电影奖、韩国釜日电影奖、亚洲电影大奖等八个最佳新人女演员奖，成为「忠武路」最璀璨的新星。



接下来的几年，金泰梨马不停蹄地在电影圈摩玛滚打，《小森林》、《1987》、《胜利号》、《外星人》中她又和金伦奭、河正宇、柳俊烈、刘海镇、宋仲基、文素利、金宇彬、苏志燮等人合作，各个都是娱乐圈中鼎鼎大名的人物，更重要的是在这些影片中金泰璃并非是小配角，而是戏份颇多的主角。



从《下女的诱惑》，到《阳光先生》，再到现在的《二十五，二十一》，金泰梨每部作品都拥有极高口碑，角色不受限，女仆、两班贵族千金、女高中生，每次亮相都给人全新的视觉感受，演技也更加精进了，出道8年仅用9部影视作品就证明了自己的表演功力，被外界称为「人气作品制造机」。

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