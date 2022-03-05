韓國藝人持續聲援烏克蘭！任時完捐款且「善良的爽約」，BTOB李昌燮舞台上喊No War

#祈禱戰事快平息

烏俄戰爭已逾9日，繼本站曾報導的李英愛、Red Velvet Yeri、Super Junior始源與宋承憲為烏克蘭聲援‎，這兩日又有一些韓國藝人發聲。



昨（4）日，任時完同李英愛的方式，向烏克蘭駐韓大使捐贈了2000萬韓元，任時完還在個人IG上發了一張圖僅留「祈禱」表情符號。圖上是它向烏克蘭首都基輔訂定飯店的頁面，他在訂單內用英語留言：「哈囉，我訂了你們的飯店一個月，但當然不會真的入住，希望你們以及在基輔的人們都能安全。」



任時完經紀公司PLUM A&C表示這是「善良的爽約」（善良的No Show）運動，是透過共享住宿平臺幫助因遭俄羅斯入侵而陷入困境的烏克蘭居民，預約烏克蘭的飯店且支付費用，不過並不實際入住，為的是支持基輔的經濟。任時完此舉讓韓國網友大讚非常帥氣，也讓許多人認識到「善良的爽約」運動，幫助烏克蘭的方式能多了一種選擇。



而近期全員回歸的男團BTOB，3日在音樂節目《M Countdown》的〈The Song〉一曲舞台上，Ending最後一刻李昌燮喊了「No War」。此幕在推特上轉發超過2500次，轉發的Melody（BTOB粉絲）都對昌燮的表現相當感動且引以為傲。



另外，長期資助聯合國兒童基金會韓國委員會的導演張俊恆與編劇金銀姬夫婦，昨日捐款了3000萬韓元幫助烏克蘭的孩子，他們表示：「看到烏克蘭兒童飽受紛爭之苦非常心痛，真心的希望烏克蘭的孩子們能盡快迎來和平。」



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