劉在錫又可以捉弄李光洙啦～兩人將與少女時代Yuri攜手新綜藝《The Zone：堅持才能活下去》

不說了～小編先去複習「在錫整光洙.zip」

根據今日串流影音平台Disney+發表的最新韓國原創內容，其中一部新推出的綜藝節目《The Zone：堅持才能活下去》，將由劉在錫、李光洙與少女時代Yuri（俞利）攜手主持。



《The Zone：堅持才能活下去》用「未知的虛擬空間」作為主題，讓劉在錫、李光洙與Yuri在裡頭無論如何都要堅持下去，三個人每集都將在不同的虛擬空間裡展現各自不同的堅持方式。

此為李光洙去年6月離開《Running Man》之後，再度與劉在錫合作綜藝節目，這讓《Running Man》的粉絲們又驚又喜，笑稱「劉在錫的玩具回來了」。而節目製作人為製作過《X-Man》、《家族的誕生》與《Running Man》的趙孝鎮PD，此位PD會和劉在錫、李光洙與俞利有何火花，亦引人期待。

《The Zone：堅持才能活下去》預計今年就會在Disney+與觀眾見面，在此之前，不妨回顧《Running Man》「在錫捉弄光洙」、「在錫打斷光洙」等等合集影片吧！不曉得劉在錫和光洙再見面，又會用何種方式整他～XD



*更多合集影片可往：

‎〈《Running Man》劉在錫習慣打斷李光洙就算了，現在連來賓也無視光洙XD〉‎／

‎〈《Running Man》每次都在期待的「在錫整光洙」vs「寶弼整光洙」合集影片又要新增了〉

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