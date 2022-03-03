《社內相親》收視持續攀升！金世正笑安孝燮撞臉「始祖鳥」，劇中劇「豬排甩巴掌」太爆笑（EP.2）

（有雷）SBS新劇《社內相親》第2集全國收視為6.5%、首都圈收視為7.2%、最高為8.4%，刷新了首播的紀錄。

這集播出中，姜泰武（安孝燮 飾）問拒絕自己的申夏莉（金世正 飾）：「請妳告訴我不想跟我結婚的原因？」。驚慌失措的申夏莉說：「你全身上下我都不喜歡，我不喜歡講那些噁心肉麻的話，也討厭你那張像始祖鳥的臉。」申夏莉新穎的拒絕台詞讓姜泰武陷入了衝擊和混亂之中。



在公司大廳裡碰到姜泰武的申夏莉怕他認出臉就逃跑了。這種情況下，還發生一隻拖鞋襲擊姜泰武臉部的事件。姜泰武憤怒地奔跑抓住申夏莉，但是看到她緊張的樣子後，無緣無故地感到抱歉，於是談起了工作。申夏莉對姜泰武記住自己的想法感到高興，姜泰武：「她的行為舉止很怪異，但是工作我很滿意。」



之後，姜泰武得知自己求婚的相親女是替補，也對陳映書（薛仁雅 飾）說：「先帶她過來吧！差點和我結婚的女人。」陳映書安排他們見面，申夏莉也在姜泰武面前吐露了自己家開炸雞店的事實。幸運的是，當被問道自己的真名時，她給出了「申金熙」的假名字。



有趣的是....姜泰武的阿公（李德華 飾）在追的劇就是《加油！金熙》，劇中的主角也是炸雞店女兒，還出現拿豬排甩巴掌的畫面。



而姜泰武決定把結婚當做沒有的事情，但因為阿公開始安排許多相親日程，讓他只好靈機一動宣布：「我有要結婚的女人！」因此他找上申夏莉表示要和對方展開「契約戀愛」。結尾時，姜泰武開車到申夏莉家拿出「契約戀愛」的合約，而申夏莉也不斷拒絕，沒想到剛好碰到弟弟（崔秉燦 飾）回家。緊急之下，情急之下申夏莉推開了姜泰武，但怕對方摔倒伸手去接，最後他們一起摔倒，申夏莉倒在姜泰武身上，還嘴對嘴親上 XD



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