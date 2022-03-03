刘在锡又可以捉弄李光洙啦～两人将与少女时代Yuri携手新综艺《The Zone：坚持才能活下去》

不说了～小编先去复习「在锡整光洙.zip」

根据今日串流影音平台Disney+发表的最新韩国原创内容，其中一部新推出的综艺节目《The Zone：坚持才能活下去》，将由刘在锡、李光洙与少女时代Yuri（俞利）携手主持。



《The Zone：坚持才能活下去》用「未知的虚拟空间」作为主题，让刘在锡、李光洙与Yuri在里头无论如何都要坚持下去，三个人每集都将在不同的虚拟空间里展现各自不同的坚持方式。

此为李光洙去年6月离开《Running Man》之后，再度与刘在锡合作综艺节目，这让《Running Man》的粉丝们又惊又喜，笑称「刘在锡的玩具回来了」。而节目制作人为制作过《X-Man》、《家族的诞生》与《Running Man》的赵孝镇PD，此位PD会和刘在锡、李光洙与俞利有何火花，亦引人期待。

《The Zone：坚持才能活下去》预计今年就会在Disney+与观众见面，在此之前，不妨回顾《Running Man》「在锡捉弄光洙」、「在锡打断光洙」等等合集影片吧！不晓得刘在锡和光洙再见面，又会用何种方式整他～XD



*更多合集影片可往：

‎〈《Running Man》刘在锡习惯打断李光洙就算了，现在连来宾也无视光洙XD〉‎／

‎〈《Running Man》每次都在期待的「在锡整光洙」vs「宝弼整光洙」合集影片又要新增了〉

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