3月25日即將開播！《還有明天》李洙赫西裝LOOK受高度討論：「目標就是與原角色相似度100％」！

MBC新漫畫改編為電視劇的作品《還有明天》，即將在3月25日開播，演員李洙赫在劇中即將飾演一位陰間使者，站在與金喜善對立的一方。日前他也透過書面訪談提到了自己對作品的期許。

將於3月25日晚間9點50分首播的MBC新金土電視劇《還有明天》，劇情描述為了引渡「死者」的陰間使者們，正在拯救那些「想死的人」生命的陰間職場人倫奇幻電視劇，由高人氣同名網路漫畫改編，由擅長情境喜劇的作家攜手多位新銳作家共同執筆，預計將展現給觀眾新鮮的魅力。由電影《再審》《消失的VIP》的導演金泰允，及MBC《Kairos》、tvN《Mouse窺探》的成治旭導演共同合作，堪稱電影與電視的相遇，令人格外期待。



《還有明天》劇中李洙赫所飾演的角色，是陰間獨佔企業「走馬燈」的最高菁英人員，也是相當冷血的引渡管理組長朴忠吉，與劇中擔任危機管理組的金喜善總是對立，讓本劇充滿緊張氣氛。李洙赫對於自己選擇接演本作品的原因，表示相當喜愛這兩位導演的作品，也很愛原著漫畫中所描述的故事以及想傳達的訊息。他與導演聊了很多，也希望能賦予原著中「忠吉」的新形象，讓這部作品更有意思。



之前李洙赫在劇中的西裝漫撕男造型一公開，就得到觀眾們熱烈的反應，李洙赫也表示自己的目標就是「相似度100％」，得到觀眾們的認同很開心，李洙赫也希望透過朴忠吉這個冷漠又黑暗的角色，展現屬於自己的魅力或是整體形象效果。李洙赫說，因為演出過很多次穿西裝的角色，所以很煩惱這一次該怎麼在外型上給大家不一樣的感受，譬如漫畫中的忠吉始終帶有黑眼圈，導演、作家還有造型師與化妝師都細膩地討論每個細節妝感，希望讓這角色更立體。



在自己的演技部分，李洙赫表示因為原著是相當高人氣的漫畫，如何把劇中情節有戲劇效果地具體化，是相當重要的。忠吉在劇中與危機管理組對立，為了維持這狀態，在演技上也必須有所節制，角色的個性與設定上有些部分需要與漫畫上的角色做點變化，希望大家也能喜愛這角色上一些由他與導演、作家等創造出來的新特色。當然李洙赫也不忘感謝同劇演員們與原著漫畫作家，期待大家喜愛並支持《還有明天》。



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