《Running Man》劉在錫習慣打斷李光洙就算了，現在連來賓也無視光洙？
綜藝 2020年8月19日 星期三08:00 草莓
劉在錫在節目上常常嫌棄（？）李光洙話說太多，甚至在光洙尚未講完第一句話時，就急忙打斷他，讓光洙相當苦悶啊……
先回顧7/26期〈資本主義搭檔競賽〉，開場期間李光洙正要加入焦糖話題，才講幾個字就被劉在錫就打斷：「好了好了，安靜安靜……」讓光洙暴跳如雷怒喊：「哥──」池錫辰則逮到機會吐槽在錫：「你知道嗎？YouTube上都有你打斷他說話的特輯了！片長都要15分鐘了，打斷他說話15分鐘了！你們想想，剛才這個情境還不到1分鐘。」
▼〈打斷光洙說話的在錫〉
後續光洙又被在錫打斷，其他成員忍不住說：「可以製作第2輯了。」上週《Running Man》官方頻道還真的剪出第二集〈打斷光洙說話的在錫〉了XD
▼〈打斷光洙說話的在錫2〉
週日播出的最新一集〈犯罪者的掃蕩作戰〉，迎來電影《國際搜查》（台譯：刑警沒有假期）主演郭度沅（郭到元）、金相浩與金大明。在在錫介紹郭度沅的階段，光洙本來想加入話題，卻硬生生被阻止：「好好……安靜、安靜……」光洙無言到胡言亂語怒喊：「現在、現在──」也忍不住抱怨郭度沅：「度沅前輩也裝作沒聽到我說話啊！」
在錫解釋自己也是為了〈打斷光洙說話的在錫〉觀看數而努力工作啊！看來不用多久，就會有〈打斷光洙說話的在錫3〉、〈打斷光洙說話的在錫4〉了吧XDD
光洙也不用過於傷心，度沅前輩可是相當稱讚你的禮貌以及人氣，還很喜歡你的表現呢！
（▲關於郭度沅前輩笑那麼誇張的原因，詳情請見〈《Running Man》李光洙「做不了這件事」，讓前輩郭度沅笑到跌地〉）
（圖：愛奇藝台灣站）
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