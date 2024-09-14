【韓網熱門】李洙赫：為什麼我不能演正常人的角色呢？網友：你要不要先照照鏡子

連李洙赫本人都疑惑，自己接到的大部分演出提案都是吸血鬼、殭屍，急得他在節目上詢問：「我為什麼不能演個正常人角色？」

還不是因為你演吸血鬼和陰間使者帥爆了啊！！！ 非人類角色捨你其誰？



드라마 내일, 이수혁때문에 보고싶네. 저승사자 런웨이 pic.twitter.com/9H9CxqsCRs — 바닐라슈 (@Min850211) April 29, 2022

韓國網友評論：

1. 《某一天滅亡來到我家門前》裡我以為他是個新人，就問你為什麼長了這樣一張臉

2. 好希望他拍古裝戲，那種極致性感的角色，《夜行書生》裡那樣，而不是現在的《于氏王后》

3. 外貌和聲音都很適合非人類啊，那要怎麼辦

4. 你照照鏡子吧，怎麼看都是陰間使者、吸血鬼那一類啊

5. 就連聲音都是超低音，太配了，真的，以為你不適合古裝，沒想到那麼合適

6. 身形也是非人類所有

7. 五官很有異國味道，身材高大，皮膚雪白，已經超脫現實了

8. 你不演的話，那誰來演啊？？

9. 耳朵也很大，感覺更有魔幻的味道

10. 這可不是一般人能演得了的角色

11. 平凡的人太多了，而這個賽道只有你一個人

12. 你看看你長得像不像做一般工作的人

13. 我想你去演精靈王子

14. 你這張臉和這種身材去演個普通人也太浪費了吧

15. 臉長這樣就算了，怎麼連聲音都這麼有氛圍啊

16. 還不是因為你長得不太像人類

17. 除了你之外，別人也演不出來啊

18. 不然你長得普通一點啊，帥氣的人就要承受帥氣帶來的重量

19. 沒辦法，你就盡情享受吧

20. 即使演了現代劇裡的普通人角色，你和其他人也不是一個畫風啊

21. 大家一定要去看一下他演的普通職場人士（當然是個財閥二世啊），《高校處世王》裡的他，至今無法忘懷

22. 有沒有人能讓他演一個浪漫喜劇啊！！！

23. 歐巴，要不要我給你買個鏡子啊

24. 如果想演普通人的話，整個國家的顏值和身材都必須是模特兒水準吧

原文：https://theqoo.net/square/3401632845

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