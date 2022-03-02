不说真的认不出来！《少年法庭》里超多熟脸，全都演过Netflix剧作，最后一位还是丁海寅剧中亲妹

Netflix+韩剧，只有一个结果，那就是「爆」！！！

近两年Netflix原创韩剧就在全球掀起了热潮，《尸战朝鲜》、《Sweet Home》、《D.P：逃兵追缉令》、《鱿鱼游戏》、《僵尸校园》等等，没有全看过，也肯定看过其中的一部。每次有新韩剧上档就能火速在全球榜上名列前茅，人气不容小觑。 而最近又一部名为《少年法庭》的韩剧在Netflix上开播了，凭藉好剧本、好演员、好演技又一次征服了全球的观众。



如果你看过之前的几部Netflix韩剧的话，那么一定会觉得《少年法庭》里有超级眼熟的演员。延和地方法院少年刑事合议庭庭务官周怜实（李尚熙 饰）给观众们留下了深刻的印象，作为法院的公务员，她专业、公正却又富有人情味，一口方言完全将观众拉入剧情中，彷佛她就是我们周围会存在的现实人物。 她是不是很让人觉得眼熟呢？ 其实在《僵尸校园》里，李尚熙扮演的是为了拯救学生不惜牺牲自己的老师朴善花。



她早前也有出演tvN古装韩剧《御史和祚怡》，饰演昭阳商团的奴仆罗广顺。明明是同一个人，怎么发型一变整个人的气质都改变了呢？



其实不仅是李尚熙，还有一位男生也同时出演了《僵尸校园》和《少年法庭》，他就是申在辉。 明明在《僵尸校园》里他还是个校园暴力加害者，新剧里就变成了少年刑事合议庭的实务官徐范。 哎哟喂，如果「朴昌勋」坏事做太多被告上法庭的话，很有可能会遇到「徐范」，这不就是「自己」审「自己」吗？连演的角色都那么有缘。



《少年法庭》里顶著一头红发的家暴受害女生徐有悧（沈达琪 饰）是不是也超眼熟，《非常校护档案》里的许婉秀就是她啦。有浏海和没有浏海，人物形象区别甚大。



最后就是这位因为一句「反正杀了人也不用坐牢」而让人毛骨悚然的可怕少年犯白成友（李妍 饰），看上去像个男孩，但其实是个95年出生的女生啦，在《D.P：逃兵追缉令》里也有她的身影，饰演男主角丁海寅的妹妹。这两部戏里李妍的扮相都很一般，实际上现实生活中她超有氛围感。



大家的演技那么好，各个都是剧抛脸，希望之后都可以在不同的作品见到他们吧！

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