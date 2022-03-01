(G)I-DLE田小娟作詞作曲的歌曲涉抄襲ATEEZ！本尊火速道歉態度很誠懇

素有歌壇才女之稱的(G)I-DLE成員田小娟這兩日深陷抄襲風波中。

事情要從田小娟參加的音樂真人秀《放學後心動》說起，當時她為了該節目作詞作曲了一首競演歌曲《Sun》，節目播出後就有觀眾發現副歌部份與男團的歌曲《WAVE》很相似， 立即在韓網引爆了巨大的討論，因為田小娟從《Produce101》起就初露鋒芒，之後又成為了韓國五代女團中的ACE，能歌善舞，rap作詞作曲信手拈來，算是五代團里的全能佼佼者，突然爆出她抄襲，難免讓廣大歌迷很難接受。



對於此事田小娟的態度又是如何呢？ 田小娟沒給自己找任何藉口，即刻出面道歉，表示：「作為創作者，對發生爭議表示歉意。 對於節目結束後網友所提出的相似性，我認為即便是一部份的相似性也應該道歉。 對此引起的混亂，向作曲家、藝術家以及粉絲們表達誠摯歉意。 」 就道歉聲明而言，田小娟的認錯態度很誠懇，沒有任何狡辯。與此同時，

《Sun》的創作信息中也添加了原作曲人「Eden-ary」的名字。

因為田小娟在K-POP圈知名度很高，這件事情也在網友之間吵得沸沸揚揚，從大家的留言來看分為兩大陣營，一半網友認為她儘管態度誠懇，但依舊無法抵消歌迷內心的失望。 另一半則認為「敢於認錯，有錯就改，希望下一首歌曲好好創作」。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞