(G)I-DLE田小娟作词作曲的歌曲涉抄袭ATEEZ！本尊火速道歉态度很诚恳

素有歌坛才女之称的(G)I-DLE成员田小娟这两日深陷抄袭风波中。

事情要从田小娟参加的音乐真人秀《放学后心动》说起，当时她为了该节目作词作曲了一首竞演歌曲《Sun》，节目播出后就有观众发现副歌部份与男团的歌曲《WAVE》很相似， 立即在韩网引爆了巨大的讨论，因为田小娟从《Produce101》起就初露锋芒，之后又成为了韩国五代女团中的ACE，能歌善舞，rap作词作曲信手拈来，算是五代团里的全能佼佼者，突然爆出她抄袭，难免让广大歌迷很难接受。



对於此事田小娟的态度又是如何呢？ 田小娟没给自己找任何藉口，即刻出面道歉，表示：「作为创作者，对发生争议表示歉意。 对於节目结束后网友所提出的相似性，我认为即便是一部份的相似性也应该道歉。 对此引起的混乱，向作曲家、艺术家以及粉丝们表达诚挚歉意。 」 就道歉声明而言，田小娟的认错态度很诚恳，没有任何狡辩。与此同时，

《Sun》的创作信息中也添加了原作曲人「Eden-ary」的名字。

因为田小娟在K-POP圈知名度很高，这件事情也在网友之间吵得沸沸扬扬，从大家的留言来看分为两大阵营，一半网友认为她尽管态度诚恳，但依旧无法抵消歌迷内心的失望。 另一半则认为「敢於认错，有错就改，希望下一首歌曲好好创作」。

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