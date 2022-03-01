羅人友呆萌魅力踩入綜藝界反應超好！他也是一位大胃王但自覺不可愛～

近年來韓國有不少新生代男星備受注目，除了有亮眼外型和獲大眾肯定的演技外，如果有主持功力就更加吃香！韓國綜藝節目《兩天一夜》第四季早前就加入了主持新貴，正是前年參演大熱韓劇《哲仁王后》、飾演王后深情堂哥的羅人友！

在他加入的第一集中，充分顯露羅人友的呆萌魅力，因為推理錯誤幾乎在鏡頭前消失兩個半小時，加上與其他成員的化學反應搞笑，不但令製作組哭笑不得，更創下今年收視紀錄！



羅人友呆萌性格夠可愛，原來他亦然是一位深藏不露的「大胃王」。他聲稱以前食量驚人，三包泡麵同時加飯吃才會覺得飽，而且還可以一個人「獨食」big size pizza！然而，成為演員後，羅人友為保持身型，現時食量已經「變小」，要飽肚只需吃兩包半泡麵加拌飯便可⋯（有分別嗎？XD）



雖然「大食」，但羅人友坦言只要工作太忙便會馬上急瘦，好像早前臨時頂上出演《月升之江》時，因爲要趕戲導致不少壓力，一下子便甩掉16磅，唯當劇集煞科後，又瞬間翻脹10磅，果然是人人羨慕的體質。



不說不知，原來羅人友在成為演員前曾是JYP娛樂旗下的練習生，與GOT7及TWICE同期。又懂得玩樂器又夠帥，加上身高1米88外型獲女粉絲大讚「可愛」，但羅人友對於高度就感到憂慮，曾經謊報身高將自己「變矮」，「我很巨大，實際看的話，一點也不可愛，也不會撒嬌。」



雖然自覺不可愛，但羅人友情深一面已廣獲肯定，於《哲仁王后》那個默默守護王后的癡情堂哥、在《月升之江》中與金所炫的那一場虐戀，都甚得劇迷歡心。香港觀眾如果想一睹羅人友的八面玲瓏，可即上「黃Viu煲劇平台」煲盡他出演過的戲劇及綜藝節目。



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