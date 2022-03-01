出道前都在幫母親還債！韓韶禧最近「全額付清0貸款」買下高級別墅，韓網友：「希望以後只有幸福的事」

據 스카이데일（skyedaily）報導，韓韶禧去年12月以19.5億韓元（約台幣4600萬）購買位於京畿道九里市峨川洞「VILLADEGREEUM W」的一戶高級別墅。而韓韶禧並沒有使用貸款，是以全額現金進行購買。

這附近住了許多作家、藝人等，被稱爲藝術家村，包括包括即將和孫藝真結婚的炫彬、吳漣序、JYP的創辦人朴軫永等。



今年27歲的韓韶禧以廣告模特兒出道，2017年開始以演員活動，拍攝《重逢的世界》、《金錢之花》、《百日的郎君》等作品。2020年在《夫妻的世界》飾演「呂多景」一角後爆紅，晉升為大勢演員行列，並陸續出演《無法抗拒的他》、《以吾之名》等劇，期間還拍攝化妝品、頭髮產品、服裝、飲料等眾多廣告。與朴炯植搭擋的音樂電視劇《Sound Track#1》也將在3月25日播出。



在爆紅後，韓網出現一篇文章爆料她的母親「欠下1000萬韓元後神隱」，讓她的名字登上熱搜。韓韶禧因此公開道歉，還透露自己在5歲時父母就已經離婚，從小由奶奶帶大，直到高中畢業她獨自離開家鄉到首爾打工賺錢。因為與母親的往來不多，一直到20歲以後才得知債務問題，身為子女，從出道前其實就開始為母親償還債務。



買房消息一公開，也在韓網引發熱議，網友們也紛紛留言：「哇～全額付現，真的太帥了」、「希望能和奶奶過著幸福生活」、「又不像別人那樣貸款90%，全額現金太帥了」、「總是像牛一樣工作，想再看好的作品」、「她在爆紅前真的過得很辛苦，希望以後只有幸福的事」、「蔚山的驕傲韓韶禧，真的超棒的」等等。



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