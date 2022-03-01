罗人友呆萌魅力踩入综艺界反应超好！他也是一位大胃王但自觉不可爱～

近年来韩国有不少新生代男星备受注目，除了有亮眼外型和获大众肯定的演技外，如果有主持功力就更加吃香！韩国综艺节目《两天一夜》第四季早前就加入了主持新贵，正是前年参演大热韩剧《哲仁王后》、饰演王后深情堂哥的罗人友！

在他加入的第一集中，充分显露罗人友的呆萌魅力，因为推理错误几乎在镜头前消失两个半小时，加上与其他成员的化学反应搞笑，不但令制作组哭笑不得，更创下今年收视纪录！



罗人友呆萌性格够可爱，原来他亦然是一位深藏不露的「大胃王」。他声称以前食量惊人，三包泡面同时加饭吃才会觉得饱，而且还可以一个人「独食」big size pizza！然而，成为演员后，罗人友为保持身型，现时食量已经「变小」，要饱肚只需吃两包半泡面加拌饭便可⋯（有分别吗？XD）



虽然「大食」，但罗人友坦言只要工作太忙便会马上急瘦，好像早前临时顶上出演《月升之江》时，因爲要赶戏导致不少压力，一下子便甩掉16磅，唯当剧集煞科后，又瞬间翻胀10磅，果然是人人羡慕的体质。



不说不知，原来罗人友在成为演员前曾是JYP娱乐旗下的练习生，与GOT7及TWICE同期。又懂得玩乐器又够帅，加上身高1米88外型获女粉丝大赞「可爱」，但罗人友对於高度就感到忧虑，曾经谎报身高将自己「变矮」，「我很巨大，实际看的话，一点也不可爱，也不会撒娇。」



虽然自觉不可爱，但罗人友情深一面已广获肯定，於《哲仁王后》那个默默守护王后的痴情堂哥、在《月升之江》中与金所炫的那一场虐恋，都甚得剧迷欢心。香港观众如果想一睹罗人友的八面玲珑，可即上「黄Viu煲剧平台」煲尽他出演过的戏剧及综艺节目。



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