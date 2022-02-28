《機智醫生生活》五人幫的售後又來了！曹政奭、鄭敬淏、金大明、田美都拍影片祝賀柳演錫YT頻道開通一週年

柳演錫的Youtube頻道「週末演錫劇」昨天公開了《機智醫生生活》四位演員發來的影像信，鄭敬淏思考再來客串一次、金大明則約定2周年再見，99s還是那麼有愛~

曹政奭：「聽說柳演錫的週末演錫（連續）劇已經開通1年了，非常祝賀！要一直健康幸福。 大家記得訂閱點讚接受通知哦！我也是訂閱者之一，請大家多多喜歡演錫！」



鄭敬淏：「其實半年前我出鏡的影片還是播放次數第一，很可惜排名下滑了。 要不要再來週末演錫劇好好露臉一次呢？ 總之，演錫啊恭喜一周年，訂閱者們新年快樂，要一直收看週末演錫劇哦，謝謝。 」



金大明：「我是美都和falasol的鍵盤金大明。 大家過得好嗎？ 說來我也有3%的股份，但演錫一直沒有給我買好吃的。 下次如果約好請客的話我再帶着朋友們去問候。 據說已經過了1年？ 恭喜，感謝大家喜歡我們演錫。 2周年的時候我會再來和大家打招呼。 」



田美都：「居然已經1年了，哇~柳演錫真的很厲害是不是？ 祝賀他，大家也要對週末演錫劇點讚訂閱哦！啊忘記該怎麼說了~總之謝謝！」



周末演錫劇是所屬社為柳演錫經營的官方Youtube頻道，去年2月27日公開第一支影片，之後每週六晚都會更新，內容包括柳演錫體驗露營生活、介紹背包內物品、幫領養來的愛犬Lita鋪防滑地墊等等，讓人感覺十分溫暖親切。



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