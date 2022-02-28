炫彬♥孫藝真將在3月30日舉辦戶外婚禮！地點選在首爾的6星級酒店，遙望漢江、經典韓劇取景地

炫彬、孫藝真在10日親自發表結婚消息，引起熱議。這對「頂級明星夫婦」的一舉一動都備受關注。

據 JTBC뉴스 報導，炫彬、孫藝真兩人的熟人在今日（28日）表示：「炫彬和孫藝真將在3月30日舉行婚禮。」之前只知道是3月底，但是通過取採確定是30日，婚禮將以非公開形式舉行，只會邀請家人、親戚、好友參加。賓客們拍照的時間和準新郎、新娘的採訪都沒有預定。



對此，雙方所屬社則回應：「因爲是非公開的活動，所以無法確認，請大家諒解。」

而他們的婚禮地點是在首爾廣壯洞的喜來登華克山莊的 Aston House，這裡以獨棟建築的形式建有戶外庭院，能看到漢江，因爲位於半山腰，有著很嚴密的保安，所以深受名人的喜愛。裴勇俊＆朴秀珍、池晟＆李寶英、金喜善、沈銀河等都在這裡舉行婚禮，韓劇《繼承者們》、《情定大飯店》等也都在此進行拍攝。

1982年出生同歲的炫彬和孫藝真，在《愛的迫降》結束放映後的去年1月開始公開戀愛，並在今年2月發表結婚消息。



炫彬說：「我和總是讓我笑的她約定好了，以後的日子一起走下去吧！相信大家會高興地支持我們倆的第一步。」孫藝真說：「我找到能和我共度餘生的人了，他是在一起就很溫暖很踏實、實在的人。感謝將我們的緣分變成命運圍繞我們的一切，各位..請祝福我們一起創造的未來吧！」



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