炫彬♥孫藝真3月末舉辦婚禮！地點選在6星級酒店，是《繼承者們》崔英道家的產業啊XD

「世紀CP」炫彬和孫藝真自從公開婚訊後，就不斷有人猜測兩人到底在哪兒舉辦婚禮，這次終於有了準確的消息。

據韓媒《女性朝鮮》獨家報道稱，炫彬和孫藝真將在3月末舉辦婚禮，地點選在了Sheraton Grande Walkerhill Hotel（喜來登華克山莊）的Aston House。韓劇女神孫藝真將在3月末成為「春日新娘」。 大家是不是已經迫不及待地想要看到她的婚紗造型了呢？ 相信屆時一定會有超大的驚喜和唯美的視覺享受。



應該有不少韓劇迷知道華克山莊吧，它是《Triangle 》、《繼承者們》、《情定大飯店》等經典韓劇的主要取景地，《情定大飯店》中最具代表性的場所是東賢（裴勇俊 飾）晨跑路線、和臻茵（宋潤娥 飾）約會的散步路、雲熙（宋慧喬 飾）工作的地方「四季餐廳」、約會的場所「Starlight」酒吧、 東賢和臻茵共舞華爾茲的Aston House、拍攝吻戲的「Sirocco」酒吧等，因為電視劇太過出名，華克山莊甚至推出了「情定大飯店一日遊」項目，帶前來打卡的遊客們重溫電視劇裡的經典畫面。熟悉《繼承者們》的小夥伴們是不是發現這裡也是「崔英道」（金宇彬 飾）家旗下的酒店呢。



這裡除了是諸多韓劇的取景地之外，還是韓國頂流明星們最愛的結婚場所，裴勇俊-朴秀珍夫婦、金喜善夫婦、沈銀河夫婦等都選擇在這裡舉辦自己的盛大婚禮，據悉場地單日租金高達2000萬（韓幣，下同）。 但因為位於山上，擁有獨棟建築，便於進行安保工作等，所以深受財閥、明星們的喜愛。



炫彬和孫藝真發佈婚訊時，雙方經紀公司就曾透露：「兩人將在3月舉辦非公開婚禮，考慮到covid-19疫情，僅邀請雙方父母和親朋好友出席。」 對於3月末的婚禮，炫彬所屬經紀公司表示：「關於婚禮的細節我們也不清楚，因為是非公開婚禮，我社無法確認。」



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