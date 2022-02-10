頂級明星夫婦誕生！《愛的迫降》炫彬♥孫藝真發表結婚消息：「以後的日子要一起走下去」

最新消息！炫彬、孫藝真宣布結婚，頂級明星夫婦誕生啦！

10日晚間，炫彬通過所屬社IG上傳手寫信和孫藝真牽手的照片，並表示：「我決定結婚，小心翼翼地踏入人生的第二幕。」當中表達對孫藝真的愛意：「她總是讓我笑。」



▶以下是炫彬的手寫信全文：

「大家好，我是炫彬。大家過得好嗎？想先告訴那些愛護我、給予我極大關心和喜愛的粉絲們我人生最重要的決定，所以寫了這篇文章。

應該也有猜想的人吧？是的。我決定結婚，小心翼翼地踏入人生的第二幕。我和總是讓我笑的她約定好了，以後的日子一起走下去吧。

在作品中一起度過的正赫和世理，一起邁出這一步。用至今爲止發來的溫暖又充滿愛意的視線，相信大家會高興地支持我們倆的第一步。那麼直到我們見面打招呼的那一天爲止，大家都要健康，幸福快樂。」



孫藝真也在IG寫下：「是的..大家想的那個人是沒錯..^^，他只是在一起就很溫暖很踏實實在在的人。原本以爲男女見面、分享心聲、約定未來是無法想像的事情，我們自然而然地來到了這裡。感謝將我們的緣分變成命運的圍繞我們的一切，各位..請祝福我們一起創造的未來吧！還有一直支持我的粉絲們，因爲大家給予的無條件的愛，我沒有什麼可給的，所以懷著無限的感激之情。想成爲更成熟、更帥氣的演員和人，但並不像想象中那麼容易。總有一天我能接近我描繪的理想鄉的我的樣子吧…? ^^ 所以我會成爲對大家和自己毫不羞愧的人，真心希望各位也能一天比一天幸福。」



炫彬和孫藝真早在2018年合作拍攝電影《極智對決》後，就曾經被網友看到同遊洛杉磯在超市購物。後來電視劇《愛的迫降》裡飾演跨越三八線的浪漫情侶，令各國劇迷瘋狂，期間兩人多次傳出緋聞但雙都堅持否認。直到去年1月1日被D社公開約會照片，終於大方認愛♥



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