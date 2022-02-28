炫彬♥孙艺真将在3月30日举办户外婚礼！地点选在首尔的6星级酒店，遥望汉江、经典韩剧取景地

炫彬、孙艺真在10日亲自发表结婚消息，引起热议。这对「顶级明星夫妇」的一举一动都备受关注。

据 JTBC뉴스 报导，炫彬、孙艺真两人的熟人在今日（28日）表示：「炫彬和孙艺真将在3月30日举行婚礼。」之前只知道是3月底，但是通过取采确定是30日，婚礼将以非公开形式举行，只会邀请家人、亲戚、好友参加。宾客们拍照的时间和准新郎、新娘的采访都没有预定。



对此，双方所属社则回应：「因爲是非公开的活动，所以无法确认，请大家谅解。」

而他们的婚礼地点是在首尔广壮洞的喜来登华克山庄的 Aston House，这里以独栋建筑的形式建有户外庭院，能看到汉江，因爲位於半山腰，有著很严密的保安，所以深受名人的喜爱。裴勇俊＆朴秀珍、池晟＆李宝英、金喜善、沈银河等都在这里举行婚礼，韩剧《继承者们》、《情定大饭店》等也都在此进行拍摄。

1982年出生同岁的炫彬和孙艺真，在《爱的迫降》结束放映后的去年1月开始公开恋爱，并在今年2月发表结婚消息。



炫彬说：「我和总是让我笑的她约定好了，以后的日子一起走下去吧！相信大家会高兴地支持我们俩的第一步。」孙艺真说：「我找到能和我共度余生的人了，他是在一起就很温暖很踏实、实在的人。感谢将我们的缘分变成命运围绕我们的一切，各位..请祝福我们一起创造的未来吧！」



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