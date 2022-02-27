《Sound Track#1》男女視角微妙不同！朴炯植&韓韶禧20年老友在愛情與友情之間徘徊，限期同居即將心動開啟

Disney+新劇《Sound Track#1》近日公開了朴炯植和韓韶禧的個人預告片，兩位老友在面對單戀時的想法各有不同，還未播出已經讓人感受到甜蜜糾結的化學反應~

《Sound Track#1》（單戀原聲帶）由朴炯植、韓韶禧主演，講述一對相識20年的老朋友，因緣際會下在同一間房子裡展開為期兩週的同居生活，感受到友情、愛情之間的微妙情愫，慢慢了解彼此對方心意的愛情音樂電視劇。



朴炯植飾演男主角韓善宇（音），是一個新人攝影作家，講話不多但心地十分溫暖。 最近公開的角色個人預告片裡，善宇為恩秀拍證件照，被恩秀問拍得好不好看時說「長什麼樣就拍出來什麼樣」，恩秀霸道地捧住善宇的臉：「你看清楚再說。 」



善宇看著恩秀的照片發呆，和恩秀一起玩時看向她的眼神也十分曖昧。 恩秀問他為什麼無法告白，善宇說自己是不想告白，不是害怕被拒絕，而是害怕失去她。 善宇看到恩秀和一個男子喝酒，內心獨白：「如果那就是恩秀的心意，我會真心地支持妳。 」但善宇看著恩秀離開的身影卻表情落寞，字幕：「從什麼時候開始是愛情了呢？ 」



韓韶禧飾演女主角李恩秀（音），是一名生計型作詞家，性格開朗又直接。 她似乎陷入創作瓶頸，問善宇對單戀這件事怎麼想，還氣憤到當眾拍桌子：「單戀有什麼了不起？ 為什麼一定要痛苦和悲傷？ 」善宇說：「無能為力才會悲傷啊。 」



恩秀翻到兩人的舊照片，當年穿著校服的善宇眼中只有恩秀，令她陷入沉思，字幕：「我們究竟是愛情還是友情？ 」恩秀的手指觸碰到善宇的指尖，試探地問他：「你可以和我在一起兩周時間嗎？ 」



《Sound Track#1》將在3月通過Disney+獨家公開，老友變情侶的甜蜜戲碼讓人超想看！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞