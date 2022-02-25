聽說崔宇植最近超愛這個日本傳統遊戲！連TWICE SANA都被砸過手～

男演員崔宇植最近迷上了一款傳統遊戲，很有可能掀起新熱潮。

日前，崔宇植在個人IG上公開了一則短片，影片中他衣著休閒，手裡拿著日本傳統玩具-劍玉，還特意配文表示：「千萬不要放棄，一直晃。」 崔宇植嘗試了數次之後，才把木球穩穩地放到了「皿」上，難怪崔宇植讓大家千萬不要放棄呢。



劍玉是日本傳統遊戲，TWICE前幾年舉辦粉絲時，日本籍成員SANA就被拍到了玩劍玉，但手法相當不熟練，還一不小心砸到了手指，看上去很痛。這也能看出劍玉遊戲相當不容易，需要全神貫注且有耐心。



崔宇植先後憑藉電影《寄生上流》和電視劇《那年，我們的夏天》而人氣爆棚，再加上和演員朴敘俊、防彈少年團成員V等人是死黨好兄弟，粉絲遍佈全球，這則影片公開後就有粉絲表示：「劍玉遊戲看來要火起來了」。 而韓國國內多家媒體確實已經在報導相關事情了，可以說崔宇植的影響力很不一般。

話又說回來了，《那年，我們的夏天》其實播畢也沒多久，大家走出崔雄x延秀這對CP了嗎？



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