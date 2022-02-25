崔始源那位「讨厌SJ全部叔叔」的外甥金敏又出现了！幼儿园就谈三角恋让舅舅心情超复杂XD

《我家的熊孩子》又有「小孩子谈恋爱」主题了，年龄层还更低～XDD

还记得《我家的熊孩子》EP.253上演过童星吴儿璘与李韩胜（李泰成儿子）、Trot神童林道亨的「小孩子恋爱」吗？崔振赫旁观一切倍感兴味，棚内MC申东烨与郑容和也看得津津有味。



EP.280再次上演「小孩子恋爱」，而且年龄从小学降到了幼儿园！恋爱的主角是崔始源的外甥（或称侄女）金敏，而金敏就是曾经在众人面前回答「所有Super Junior叔叔都讨厌」的那个女孩。



▼金敏喊讨厌的影片（开头前几秒）



金敏看起来比半年前成熟了多，总算不再不受控让崔始源抱头崩溃了，不过她讲起自己最近的恋爱故事，可是让崔始源心情很复杂。

金敏讲起男孩「民谦」，说自己和他从3岁就认识，不过「还没交往」。民谦的事还没说完，金敏口中又出现另一个男孩○○，竟然隔著口罩亲了她！不过金敏激动的强调：「我不喜欢他，但他以为我喜欢他。」崔始源继续问下去，问金敏亲亲的男孩有没有什么表示，答案是什么都没有，只是挤眉弄眼，这让崔始源满头问号、很难接受。



问金敏比较喜欢民谦的理由，金敏回答：「他对我很好，帮我捡过铅笔。」还说民谦送过她玫瑰和卡片呢！而问她喜欢哪种男生类型，她说：「能陪我一起的人。」一连串童言童语可见她的单纯，不过也让一旁林元熙感叹：「这不是三十代的人讲的话吗？」



最搞笑且最冲击的是，问她哪个比较帅，金敏竟然回答没看过○○的脸！因为都戴著口罩的关系，金敏从来没见过○○真面目，只见过民谦！



最后是金敏自己打住这个话题，崔始源向她耳提面命以后谈恋爱要和舅舅说，整个小孩子三角恋故事才结束。

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