朴載範的個人燒酒品牌終於上市了！雖然有點貴，但廚神白種元都誇「好喝」

歌手朴載範又做起了酒生意，「朴社長」不是白叫的。

在2021年的最後一天，朴載範突然向粉絲投放了一則重磅消息：他將要辭去AOMG廠牌和H1ghr廠牌社長一職！讓粉絲們紛紛懷疑他這是要提前退休了？

其實並非如此，朴載範只是將工作重心從唱音樂轉到了燒酒上，想要推出屬於自己的燒酒品牌。起初朴載範涉足酒生意是因為想要向全世界宣傳燒酒，「燒酒是酒類的一種，任何人都可以享用。之前去宣傳的時候我把燒酒當做禮物送給記者和主持人，他們就問我是不是我自己的品牌。而且歐美國家也有不少名人有自己的酒類品牌」，這就促使朴載範想要在酒水界也要闖出一片天地。找到合夥人之後，他用了整整2年時間開發燒酒，最後才將「WON SOJU（燒酒）」展現給世人。 「WON」不僅和數字「1」的英文「one」發音一樣，還有勝利（win的過去式）的意思，而且每個人都知道「1」，所以才起名為「WON燒酒」。

作為潮人的朴載範對酒瓶的設計也很有講究，不同於都是綠色酒瓶的韓國大眾燒酒，他選用了灰色的透明酒瓶，以展示自家品牌清爽、柔和的味道，度數為22度。



本月25日正式上市的「WON燒酒」還受到了韓國「廚神」白種元的青睞，朴載範自爆白大廚喝完之後連讚「呀，就是這個味道，釀的很好。」雖然375ml的WON燒酒售價14900（韓幣，下同），幾乎是普通燒酒的3倍，但白大廚依舊讚不絕口，表示「很值得」。



新品上市，有市場分析專家認為朴載範的燒酒品牌一定會受到Z時代年輕人的喜愛，因為他的個人形象已經充分做到了宣傳效果。到時候的廣告，不知道朴社長會不會親自上陣呢？ 還是會找其他愛豆代言？ 讓我們拭目以待。

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