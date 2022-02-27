朴载范的个人烧酒品牌终於上市了！虽然有点贵，但厨神白种元都夸「好喝」

歌手朴载范又做起了酒生意，「朴社长」不是白叫的。

在2021年的最后一天，朴载范突然向粉丝投放了一则重磅消息：他将要辞去AOMG厂牌和H1ghr厂牌社长一职！让粉丝们纷纷怀疑他这是要提前退休了？

其实并非如此，朴载范只是将工作重心从唱音乐转到了烧酒上，想要推出属於自己的烧酒品牌。起初朴载范涉足酒生意是因为想要向全世界宣传烧酒，「烧酒是酒类的一种，任何人都可以享用。之前去宣传的时候我把烧酒当做礼物送给记者和主持人，他们就问我是不是我自己的品牌。而且欧美国家也有不少名人有自己的酒类品牌」，这就促使朴载范想要在酒水界也要闯出一片天地。找到合伙人之后，他用了整整2年时间开发烧酒，最后才将「WON SOJU（烧酒）」展现给世人。 「WON」不仅和数字「1」的英文「one」发音一样，还有胜利（win的过去式）的意思，而且每个人都知道「1」，所以才起名为「WON烧酒」。

作为潮人的朴载范对酒瓶的设计也很有讲究，不同於都是绿色酒瓶的韩国大众烧酒，他选用了灰色的透明酒瓶，以展示自家品牌清爽、柔和的味道，度数为22度。



本月25日正式上市的「WON烧酒」还受到了韩国「厨神」白种元的青睐，朴载范自爆白大厨喝完之后连赞「呀，就是这个味道，酿的很好。」虽然375ml的WON烧酒售价14900（韩币，下同），几乎是普通烧酒的3倍，但白大厨依旧赞不绝口，表示「很值得」。



新品上市，有市场分析专家认为朴载范的烧酒品牌一定会受到Z时代年轻人的喜爱，因为他的个人形象已经充分做到了宣传效果。到时候的广告，不知道朴社长会不会亲自上阵呢？ 还是会找其他爱豆代言？ 让我们拭目以待。

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