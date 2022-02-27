[有雷]《警校菜鳥》蔡秀彬＋姜丹尼爾正式放閃開始！共同成功追捕嫌犯戀情更升溫（EP9－10）

[有雷]《警校菜鳥》上一集結尾姜丹尼爾與蔡秀彬終於在電話亭中深情長吻，也正式展開戀人關係，雖然想要偷偷進行不讓朋友們發現，但卻總是在無意間被撞見，菜鳥們也終於進入實習期間，通力合作之下更是成功追捕了嫌犯，為校爭光。

以下為防雷線



《警校菜鳥》上一集結尾高恩江（蔡秀彬飾）與魏承現（姜丹尼爾飾）終於確認了彼此的心意，雖然小心閃避著其他人的眼光，不過兩人還是掌握空隙享受甜蜜瞬間。除了他們，酷酷的金拓（李新英飾）也在申雅莉追問下告白自己喜歡她的心意，也令人期待這一組CP。



交往後原本期待著校外約會，魏承現卻被學長拉去聚餐，高恩江空等了一晚上只好回家，卻在家門口看到醉醺醺的魏承現提著辣炒年糕來到高恩江家，看著醉到不省人事的魏承現，高恩江只好把他拖到自己房內度過一夜。隔天一早魏承現本想偷偷離開，卻在門口被高恩江的爸爸撞見，高恩江也爽快承認兩人的確在同房間內共度了一晚。



珠英（閔度熙飾）網購一台遊戲機，卻只收到一個空盒，遭到詐騙但相當不甘心的她，約了大日與範洙協助她一起揪出嫌犯。他們依照嫌犯寄件所留下的資訊而循線追查，終於找到了這一位年輕人李世賢（朴尚勳飾），但他坦白背後仍有操縱他的人，正以暴力威脅他成為人頭帳戶進行網路詐騙。高恩江一群人答應幫他擺脫背後的操縱者，不過卻在關鍵時刻追丟了這嫌犯，同時也失去了李世賢的聯繫，案件無疾而終。



菜鳥們都被分發到派出所進行為期兩週的實習，高恩江、魏承現以及金拓都被分派到同一地點，他們在實習過程中意外發現了李世賢的奶奶正在等他回家，高恩江更鍥而不捨看了許多監視器畫面並追蹤到詐騙集團藏身處，經過一番辛苦追逐，總算逮捕了這位難纏的嫌犯，也救回了迷途少年李世賢。三人更因此受到派出所的表揚，校方也與有榮焉。



同學們一同到夜店慶祝實習結束，此時魏承現卻與一名不知名的女子錯換了手機，此女子似乎正受到不當虐待，下此毒手的人竟是警察大學圈內知名人士，甚至時常分享如何成功的講座，看似光鮮有禮卻擁有不為人知的恐怖面，菜鳥們該如何將他繩之以法呢？

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞