WINNER李昇勳＆NCT MARK其實蠻有緣分的！結婚概率有4%：這是天選的姻緣啊XD

不要以為某些男愛豆都是高冷孤傲的，說不定私下裡他正偷偷測自己將來的另一半。

小編想說，偷偷測也就算了，怎麼又曬在自己的官方帳號里了呢？ 還真是不把粉絲們當外人看啊。 這位十分好奇自己未來另一半的愛豆就是WINNER成員李昇勳了，也不知道他在哪裡看到的網站，輸入自己的名字之後就會找到與自己匹配的「愛豆老公」，並能得出結婚概率。 李昇勳的「機選」愛豆老公是NCT的MARK，他倆的結婚運有4%，李昇勛還特意表示「還是有機會的」。 看得粉絲們哈哈大笑，紛紛留言調侃：「這和買專輯抽小卡的概率差不多」、「4%的概率相當高了」、「你倆要是結婚我一定去送禮金」等。



당신과 결혼할 가능성이 단 1%라도 있는 남돌

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이승훈님은 nct 마크과 결혼할 가능성이 4% 있습니다. https://t.co/MgDzJ7g9hI



가능성이 없진않네.. — official_hoony_ (@official_hoony_) February 23, 2022

奇奇怪怪的CP又多了一對，哈哈哈哈！最近這兩位愛豆都有在好好營業哦。李昇勳所屬的WINNER日前發佈官方消息，表示將於4月30日和5月1日舉辦演唱會，據說成員們還為粉絲們準備了驚喜禮物，，讓粉絲們興奮不已。



而MARK作為SM娛樂的寵兒，最近剛剛發行了SOLO單曲《Child》，發佈的宣傳照一張帥過一張！



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