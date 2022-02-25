WINNER李升勋＆NCT MARK其实蛮有缘分的！结婚概率有4%：这是天选的姻缘啊XD

不要以为某些男爱豆都是高冷孤傲的，说不定私下里他正偷偷测自己将来的另一半。

小编想说，偷偷测也就算了，怎么又晒在自己的官方帐号里了呢？ 还真是不把粉丝们当外人看啊。 这位十分好奇自己未来另一半的爱豆就是WINNER成员李升勋了，也不知道他在哪里看到的网站，输入自己的名字之后就会找到与自己匹配的「爱豆老公」，并能得出结婚概率。 李升勋的「机选」爱豆老公是NCT的MARK，他俩的结婚运有4%，李升勋还特意表示「还是有机会的」。 看得粉丝们哈哈大笑，纷纷留言调侃：「这和买专辑抽小卡的概率差不多」、「4%的概率相当高了」、「你俩要是结婚我一定去送礼金」等。



당신과 결혼할 가능성이 단 1%라도 있는 남돌

──────────────────

이승훈님은 nct 마크과 결혼할 가능성이 4% 있습니다. https://t.co/MgDzJ7g9hI



가능성이 없진않네.. — official_hoony_ (@official_hoony_) February 23, 2022

奇奇怪怪的CP又多了一对，哈哈哈哈！最近这两位爱豆都有在好好营业哦。李升勋所属的WINNER日前发布官方消息，表示将於4月30日和5月1日举办演唱会，据说成员们还为粉丝们准备了惊喜礼物，，让粉丝们兴奋不已。



而MARK作为SM娱乐的宠儿，最近刚刚发行了SOLO单曲《Child》，发布的宣传照一张帅过一张！



想要测自己的爱豆老公是谁的小伙伴们，请戳这里！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻