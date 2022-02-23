《酒鬼都市女人們》被大整的「1號男子」金知碩登場《山友都市女人們》！預告一同爬漢拏山

還記得《酒鬼都市女人們》第一集中客串「1號男子」金學秀的金知碩嗎？1號男子輪流和1號、2號、3號女子相親，結果下場超慘……

1號姜芝久（鄭恩地 飾）狂丟酒杯和他拚酒，還害他做了個蛇的惡夢；2號韓智妍（韓善伙）雖然漂亮，但是神奇的話語（尤其愛他拉長音）以及過於開朗的反應讓他招架不住；3號安昭熙（李善彬 飾）看起來最平凡，但工作起來就會極度投入，露出咄咄逼人的模樣。



雖然金知碩在劇中大為犧牲，但他下戲之後可是很開心的發文並和鄭恩地、李善彬敘舊：「時隔6年，再次於同一部作品中和愉快的她們相遇了⭐以世上最長的特別出演回報了！！#鄭恩地 #李善彬 #tving #酒鬼都市的女人們 #為你們應援！」（編按：金知碩2015年前和鄭恩地合作《無理的前進》，2016和李善彬合作《又，吳海英》）



《山友都市女人們》開播前就曾預告金知碩與《Street Woman Fighter》Aiki來訪，而EP.3金知碩要正式登場啦！預告中，三個山都女搭飛機前往濟州島，第一餐就吃湯麵還有各種海鮮先補身體。一抵達小漢拏山，金知碩就灑著雪驚喜登場。原本李善彬是體力最弱者，結果金知碩一加入就成了墊背……



《山友都市女人們》每週五於tvN首播。最後不妨回顧《酒鬼都市女人們》EP.1超～不像話片段吧：



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