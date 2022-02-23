炫彬&孫藝真婚禮很有可能請劉在錫擔任司儀！孫媽媽被拍到買超昂貴結婚禮單盒：畢竟女兒女婿都是頂流XD

韓國娛樂圈頂流男神炫彬迎娶頂流女神孫藝真，強強聯手的婚禮備受矚目，雖然婚禮要到3月末才舉辦，但已經有不少人開始期待了。

日前，韓媒《女性朝鮮》爆料孫藝真的媽媽在大邱某百貨店購買了一隻價值1200萬（韓幣，下同）的漆器禮盒（嫁妝盒），專門用來裝結婚禮單。據孫媽媽身邊人透露：「不管是藝真還是女婿，兩人都是大明星，女方家花費了很多心思，一片愛女之心的孫媽媽很謹慎地在準備。」



民眾們只知道兩位大明星的婚禮將於3月末舉行，具體日期未知，早前就有媒體爆料過婚禮選在了首爾喜來登華克山莊（Sheraton Grande Walkerhill Hotel）。不過日前孫藝真亮相綜藝節目《劉QUIZ》的內容再次獲得關注，有不少人猜測兩人婚禮的司儀很有可能是劉在錫。

《劉QUIZ》中孫藝真一見面就強調之前和劉在錫因為綜藝節目而結緣，兩人曾經在《Running Man》裡一起蹦極過，之後又在《無限挑戰》（劉在錫主持）裡為了騙其他嘉賓，孫藝真和丁一宇計畫了一出「隱藏的攝影機」。孫藝真出演過的為數不多的綜藝節目裡，似乎都有劉在錫的身影。接著孫藝真又稱：「要宣傳新電視劇《三十九》，他們問我要去哪檔節目宣傳，我說要來《劉QUIZ》，因為這裡有有在錫歐巴啊。」



作為國民MC的劉在錫，不僅很會主持節目，而且經常作為司儀主持明星友人的婚禮。結合孫藝真和劉在錫的交情，難怪很多人都在猜測劉在錫會去擔任兩位大明星的婚禮司儀啦。雖然之前炫彬和孫藝真所屬經紀公司都表示婚禮僅邀請雙方家人和親朋好友，是非公開形式，但想必也會有他們的娛樂圈好友參加吧，不知道誰會擔任伴郎、伴娘，誰又會唱祝歌呢？



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