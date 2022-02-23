SHINee珉豪親大哥不僅帥還是個學霸！女生們看了好想嫁：想當珉豪大嫂♥

看到SHINee珉豪的親大哥，廣大女飯們坐不住了，直呼：「想當珉豪的大嫂！」

最近知名作曲家Code Kunst亮相綜藝節目《我獨自生活》，而與之交情甚好的SHINee珉豪的親大哥崔珉錫也出鏡了，看到這一畫面驚得珉豪的同團隊友Key驚呼：「這個哥哥怎麼出現在這裡？」



Code Kunst這才解釋說他和崔珉錫從國小就是朋友，也從那個時期起就認識了珉豪，可以說是看著珉豪長大。 「珉豪高中出道時周圍的朋友都調侃要出道也是珉錫出道啊，怎麼是珉豪出道呢？可想而知珉錫人氣有多高。」

崔珉錫是典型的單眼皮韓國男生，面部線條流暢，是會讓人產生好感的暖男形象。去年珉豪出演《我家的熊孩子》時就大讚哥哥是「媽朋兒」，「我和我哥相差2歲，但所有方面都存在差異，我哥學習好運動好人氣也很高，外加長得還帥。我媽經常說我能有一半像我哥就好了，我都沒考進過全校前十名，但我哥幾乎每次都名列前茅。有時候因為他過於優秀，而讓我有些煩他」。據悉崔珉錫畢業於韓國頂尖學府之一的首爾大學的體育教育系，目前在某企業就職。



不少看到哥哥照片的網友表示：「兄弟倆都很帥！」、「基因太強大了！真是親兄弟！」、「我怎麼覺得珉豪的哥哥有點像Key呢」等等評論。



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