《酒鬼都市女人们》被大整的「1号男子」金知硕登场《山友都市女人们》！预告一同爬汉拏山

还记得《酒鬼都市女人们》第一集中客串「1号男子」金学秀的金知硕吗？1号男子轮流和1号、2号、3号女子相亲，结果下场超惨……

1号姜芝久（郑恩地 饰）狂丢酒杯和他拚酒，还害他做了个蛇的恶梦；2号韩智妍（韩善伙）虽然漂亮，但是神奇的话语（尤其爱他拉长音）以及过於开朗的反应让他招架不住；3号安昭熙（李善彬 饰）看起来最平凡，但工作起来就会极度投入，露出咄咄逼人的模样。



虽然金知硕在剧中大为牺牲，但他下戏之后可是很开心的发文并和郑恩地、李善彬叙旧：「时隔6年，再次於同一部作品中和愉快的她们相遇了⭐以世上最长的特别出演回报了！！#郑恩地 #李善彬 #tving #酒鬼都市的女人们 #为你们应援！」（编按：金知硕2015年前和郑恩地合作《无理的前进》，2016和李善彬合作《又，吴海英》）



《山友都市女人们》开播前就曾预告金知硕与《Street Woman Fighter》Aiki来访，而EP.3金知硕要正式登场啦！预告中，三个山都女搭飞机前往济州岛，第一餐就吃汤面还有各种海鲜先补身体。一抵达小汉拏山，金知硕就洒著雪惊喜登场。原本李善彬是体力最弱者，结果金知硕一加入就成了垫背……



《山友都市女人们》每周五於tvN首播。最后不妨回顾《酒鬼都市女人们》EP.1超～不像话片段吧：



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