中老年追星也瘋狂～甚至還有追星補習班，教新粉如何刷音源、投票！韓網友：「感覺比愛豆粉絲專業」

林英雄自參加 Trot 選秀節目《Mr.Trot》以來，以優秀的歌唱實力，再加上外型帥氣，在韓國本土圈超多粉。

而因為喜愛 Trot 音樂的粉絲平均年齡層較高，幾乎都是在40歲以上，但他們刷音源、頒獎典禮投票等樣樣精通，戰鬥力令愛豆的粉絲們直呼害怕。



日前，在KBS節目《彩虹屁豐年》（音，주접이풍년）中，林英雄的粉絲作為代表出演。節目中更公開他們的追星日常：1.一早起來就開始刷音源、2.看相關的新聞、帖文、3.官咖打卡＆刷 Youtube、4.惡補各種追星功課。



甚至他們還有「只為英雄的追星補習班」，老師們會教新粉如何刷音源、投票，還是全年無休且免費教學。主持人朴美善聽到也非常驚訝：「沒想到居然有專門的追星補習班。」



節目播出後，在韓網引發熱烈討論，網友紛紛表示：「哇 聽說全年免學費」、「呀...那邊有我媽媽」、「我愛豆千萬不要和林英雄回歸撞日期，拜託了」、「我都想要去聽課了」、「媽媽粉好可愛」、「難怪林英雄的粉絲群這麼強大」、「追星多有意思啊」、「感覺比愛豆粉絲還要專業」、「我也想幫我媽報名，他整天叫我教他」等等。



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