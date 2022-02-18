《解禁男女》李濬榮和徐玄互相畫彼此，抽象派vs可愛派對比太鮮明！

近日李濬榮和徐玄為新片《解禁男女》宣傳接受採訪，兩人一個軟萌、一個精幹，跟電影裡的角色同步率真的很高！

電影《解禁男女》改編自同名網漫，講述一個有特殊愛好的男人被女同事發現秘密之後發生的浪漫故事，徐玄和李濬榮分別飾演Dom支配者和Sub臣服者。 CINE PLAY的Youtube頻道近日公開採訪影片，聊到片中印象最深的一場戲，李濬榮說是徐玄在辦公室大飆髒話的一幕：「徐玄站在桌子上、我靠在椅子裡，覺得她超可怕的。 因為她平時從不罵人，雖然是演戲但還是很可怕，而且非常自然，讓我覺得難道這是姐姐深藏在內心的東西？ 拍完后她看起來非常心情舒暢。 」徐玄說當時不停對李濬榮道歉，不過拍完之後確實感覺放下了一切~



李濬榮和徐玄分別是U-KISS和少女時代的忙內，最後玩「異口同聲」遊戲時被問到如果下輩子也做偶像，希望當隊長還是忙內？ 李濬榮坦言想當忙內，因為隊長要擔負太多;而徐玄就很想當隊長。 李濬榮還說自己是想法很多的類型，甚至會在想像中把自己逼到絕路而哭出來，如果遇到像智厚那樣被人發現秘密的情況也只會祈禱對方聽錯了，令徐玄感慨他真的跟智厚很像XD



採訪中有一道畫畫題，要求二人在30秒內畫出對方的肖像。 徐玄一邊喊著「等一下等一下」一邊飛速畫出一張，圓圓的眼鏡、開心又害羞的表情，完全抓住智厚的精髓！受到大家一致稱讚：



輪到李濬榮挑戰，結果他的畫作讓徐玄哭笑不得XD李濬榮解釋說：「我這是contour drawing（輪廓畫），要一筆從頭畫到尾，最後在鼻子停住。 」但徐玄還是很疑惑：「這是人類沒錯嗎？ 」李濬榮覺得很遺憾、表示如果給他更多時間就好了，徐玄：「我完全不覺得遺憾。 」XD



正面欣賞一下兩位畫伯的大作：



此外，《解禁男女》已經通過Netflix公開，片中的徐玄女王氣場全開，讓不少粉絲驚呼「忙內真的長大了」！而且把兩個人互相尊重的浪漫關係描繪得恰到好處又十分精彩，真的值得一看！



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