郑敬淏也回答「剥虾争议」！超犀利一句话彻底终结话题XD

完全被郑敬淏一本正经的模样笑翻了，这回答真的是天才！XD

韩国国立剧团的Youtube频道最近分享了郑敬淏和演员金世焕（音）的一段采访，做balance game的时候问到「好友给爱人剥虾vs爱人给好友剥虾」，郑敬淏第一反应是无法理解：「他们两个为什么要一起吃虾？ 」



制作组转而问如果是帮爱人撕开苏子叶呢？ 郑敬淏依然一头雾水，经过金世焕一番说明后恍然大悟，给出非常独到的见解：「那类食物就不应该吃啊！而且听说虾子带壳吃对身体比较好哦。 」结论是：谁也不必帮谁剥虾，大家都整只一起吞吧XD



韩国网友表示郑敬淏的想法很有道理：「没错，虾壳里都是壳聚糖，都吃掉吧」、「剥什么剥，各自吃各自的啦，又不是没有手」、「不如吃已经剥好的虾吧」、「他们两个怎么都变这么瘦？ 」、「想像了一下秀英帮朴诚雄剥虾的画面，实在很好笑，世界观崩溃」XD



此外，《天使在美国》是创作於90年代初的美国著名戏剧作品，曾改编为电影和电视剧并多次获奖，郑敬淏和金世焕这次分别饰演普莱尔和路易。 Part.1《千禧年降临》已经在去年12月结束，Part.2《重建》将从本月28日开始在明洞艺术剧场演出。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻