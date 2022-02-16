鄭恩地在《酒鬼都市女人們》裡的吸煙鏡頭，父母看到震驚到吃不下飯！本人真實酒量也超大XD

《酒鬼都市女人們》中，鄭恩地可能是本色出演，哈哈哈！

還記得去年年底大熱的《酒鬼都市女人們》嗎？ 鄭恩地、李善彬和韓善花三位女演員挑大樑，演繹了三名閨蜜的神仙友情，每天都是「我有酒，你有故事」的生活狀態，把對生活、事業、愛情的所有不滿與吐槽都藏在了酒杯之中，隨著酒杯的碰撞而暫時忘掉。 劇裡不乏喝酒鏡頭，拍戲時肯定用的是道具，但確實讓很多觀眾好奇她們的酒量，是否像劇中角色那樣那麼好。



鄭恩地作為女團Apink的一員亮相了綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》，為出道10周年而發售的紀念專輯做宣傳，大炫綜藝感。



先是自爆父母看到自己在《酒鬼都市女人們》中的吸煙場景而震驚到吃不下飯，然而早前她就提醒過父母那只是道具，並非真香煙，但父母卻早就忘到了腦後，因此在劇裡看到女兒抽煙而一時無法接受。鄭恩地還稱：「其實有的場景喝的是真酒，我平時的酒量是2-3瓶，喝的最多的一次是燒酒6瓶，啤酒12瓶。」加在一起18瓶酒，不知道整個韓娛圈中，有誰能拼得過鄭恩地的酒量。



《酒鬼都市女人們》中的姜智久稱得上是鄭恩地的「人生角色」，「我什麼都不想要，我什麼都不怕，我是自由的- 卡讚扎基斯《希臘人左巴》」就是劇中姜智久擔任班主任對學生的開場白，也如同她的人生寫照一般，是自由的靈魂。目前劇組已經官宣原班人馬繼續拍攝第二季，第一季中埋下曖昧伏筆的姜智久和YouTube博主「親切的紙先生」（尹施允 飾），兩人的愛情線將要如何展開，這也是第二季的一大看點。



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