郑恩地在《酒鬼都市女人们》里的吸烟镜头，父母看到震惊到吃不下饭！本人真实酒量也超大XD

《酒鬼都市女人们》中，郑恩地可能是本色出演，哈哈哈！

还记得去年年底大热的《酒鬼都市女人们》吗？ 郑恩地、李善彬和韩善花三位女演员挑大梁，演绎了三名闺蜜的神仙友情，每天都是「我有酒，你有故事」的生活状态，把对生活、事业、爱情的所有不满与吐槽都藏在了酒杯之中，随著酒杯的碰撞而暂时忘掉。 剧里不乏喝酒镜头，拍戏时肯定用的是道具，但确实让很多观众好奇她们的酒量，是否像剧中角色那样那么好。



郑恩地作为女团Apink的一员亮相了综艺节目《屋塔房的问题儿童们》，为出道10周年而发售的纪念专辑做宣传，大炫综艺感。



先是自爆父母看到自己在《酒鬼都市女人们》中的吸烟场景而震惊到吃不下饭，然而早前她就提醒过父母那只是道具，并非真香烟，但父母却早就忘到了脑后，因此在剧里看到女儿抽烟而一时无法接受。郑恩地还称：「其实有的场景喝的是真酒，我平时的酒量是2-3瓶，喝的最多的一次是烧酒6瓶，啤酒12瓶。」加在一起18瓶酒，不知道整个韩娱圈中，有谁能拼得过郑恩地的酒量。



《酒鬼都市女人们》中的姜智久称得上是郑恩地的「人生角色」，「我什么都不想要，我什么都不怕，我是自由的- 卡赞扎基斯《希腊人左巴》」就是剧中姜智久担任班主任对学生的开场白，也如同她的人生写照一般，是自由的灵魂。目前剧组已经官宣原班人马继续拍摄第二季，第一季中埋下暧昧伏笔的姜智久和YouTube博主「亲切的纸先生」（尹施允 饰），两人的爱情线将要如何展开，这也是第二季的一大看点。



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