P.O獲經紀公司Artist Company應援：「為小可愛演員表志勳應援的咖啡車來了❤️」

P.O前陣子才在《出差十五夜2》被說「還只是實習生」XDD 看來還是備受疼愛的忙內呀～

P.O（表志勳）近日拍攝節目《驚人的星期六》時，收到了經紀公司Artist Company咖啡車應援，認證照可見公司滿滿的關愛。

照片中，咖啡車上可是有斗大的標語寫著「❤️為小可愛演員表志勳應援的咖啡車來了❤️」，還附上兩位經紀公司代表李政宰與鄭雨盛的照片呢！P.O的IG發文道：「ACOM（Artist Company簡稱）備受疼愛的小可愛演員表志勳」並附上幾個表情符號表示感謝與害羞。



另一則發文則放了近照，P.O和擁有專屬杯套的咖啡合影，寫道：「Artist Company +表志勳=❤️」



粉絲們在底下留言除了「愛心海」之外，有人說「這實在太可愛了」、「Artist Company太暖了」，也有人不捨P.O即將入伍。

而這次Artist Company的應援，不禁讓人想起P.O隨著Artist Company出演節目《出差十五夜2》的場面。當時P.O才入社兩個月，問他有沒有看過鄭雨盛執導的影集《寧靜海》，他傻傻的連上檔了都不知道，讓鄭雨盛開玩笑喊：「合約拿來，我要撕掉！」還說他是「還在門檻上還沒進來的實習生」XD。



P.O已確定在下月28日作為海軍陸戰隊入伍，粉絲們接下來要好好把握P.O的節目《驚人的星期六》了，或者是有望在今年上半年上檔的新劇《柔美的細胞小將2》。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞