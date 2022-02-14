[有雷]《內科朴院長》深信偽科學的院長夫人VS為經營診所而過勞的醫師前輩（EP7－8）

[有雷]《內科朴院長》討論的議題總是深入時事，這一次除了融入了上班族也夢想增加收入的管道，也就是參與股票投資，還有偽科學在生活中帶來的衝擊讓院長也抓狂。朴院長依舊尋找著維持創業初期負支出的方式，24小時的夜間診療真的好嗎？

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《內科朴院長》朴元章（李瑞鎮飾）再度自我提醒因為開設這家診所而貸款了三億韓元，依照目前患者上門的人數感覺要還上貸款非常辛苦，加上老婆還迷上了鍺手鍊！買了一堆回家，對於這樣口耳相傳的所謂「偽科學」其實也非常傷腦筋。甚至老婆還越演越烈，為吸收綠色能量把全家的裝潢都換得綠油油，讓朴元章也無言。



而診所內的偽醫師智勳，夢想靠炒股致富，頓時還把診所變成股市投資中心，吸引一堆股民聚集，包含院長夫人也一起買了他推薦的股票。不過沒多久智勳就發現炒股夢碎，轉作其他虛擬貨幣投資了，正當朴元章覺得自己又是受災戶的同時，沒想到老婆少根筋買錯了股票，讓他逃過一劫。



朴元章在同學聚會時聽說了一位學長蘇大光，也和他一樣自行開業，並且還24小時進行夜間診療，相當努力，每次約他總是在忙，打電話去也只能寒暄兩句就得去看病人，感覺事業相當成功，讓朴元章想要效法他的努力。



於是朴元章也開始了夜間診療，但發現真的累到不行，體力不堪負荷，於是也想打電話去與大光哥聊兩句。不久前卻接到了這位大光哥離世的消息，朴元章這才知道他自行開業也是背負著非常多的辛苦，激烈競爭之下他才進行24小時夜間診療，卻忽略了自己的高血壓症狀，導致最後過勞，體力不支而倒下。最終朴元章也不再堅持24小時看診了。



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