P.O获经纪公司Artist Company应援：「为小可爱演员表志勋应援的咖啡车来了❤️」

P.O前阵子才在《出差十五夜2》被说「还只是实习生」XDD 看来还是备受疼爱的忙内呀～

P.O（表志勋）近日拍摄节目《惊人的星期六》时，收到了经纪公司Artist Company咖啡车应援，认证照可见公司满满的关爱。

照片中，咖啡车上可是有斗大的标语写著「❤️为小可爱演员表志勋应援的咖啡车来了❤️」，还附上两位经纪公司代表李政宰与郑雨盛的照片呢！P.O的IG发文道：「ACOM（Artist Company简称）备受疼爱的小可爱演员表志勋」并附上几个表情符号表示感谢与害羞。



另一则发文则放了近照，P.O和拥有专属杯套的咖啡合影，写道：「Artist Company +表志勋=❤️」



粉丝们在底下留言除了「爱心海」之外，有人说「这实在太可爱了」、「Artist Company太暖了」，也有人不舍P.O即将入伍。

而这次Artist Company的应援，不禁让人想起P.O随著Artist Company出演节目《出差十五夜2》的场面。当时P.O才入社两个月，问他有没有看过郑雨盛执导的影集《宁静海》，他傻傻的连上档了都不知道，让郑雨盛开玩笑喊：「合约拿来，我要撕掉！」还说他是「还在门槛上还没进来的实习生」XD。



P.O已确定在下月28日作为海军陆战队入伍，粉丝们接下来要好好把握P.O的节目《惊人的星期六》了，或者是有望在今年上半年上档的新剧《柔美的细胞小将2》。



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