《殭屍校園》主角們的TMI！有人是EXO迷妹，有人擅長體操，有人20歲就去當兵了

生猛喪屍片《殭屍校園》全集放出之後人氣就一發不可收拾，熱度不輸去年的《魷魚遊戲》，年輕的演員們的爆紅速度也如同坐了火箭一樣。

《殭屍校園》故事背景設定在校園內，一位學生被科學老師所飼養體內含有病毒小白鼠咬傷。 感染後學生發病成喪屍，通過嗜血撕咬他人迅速將病毒傳播至校園各個角落，短短幾小時內校園變成地獄，故事也由此展開，以青梅竹馬李青山、溫召，班長南拉和暗戀南拉的李秀赫為首的主角團們集結在一起共同努力躲避喪屍。 年輕的主演們挑起了整部戲的大樑，趙怡賢、朴所羅門、劉仁秀等IG粉絲數暴漲。



觀眾們對於電視劇的熱情也「燃燒」到了演員們身上，這幾日網民們、媒體們都在深挖他們的履歷，倒也發現了不少有趣的TMI（Too Much Information）。

尹燦榮

沉著冷靜的青山在現實生活中是個很喜歡饒舌的男生，一度想要參加《高等Rapper》節目，但是被經紀公司阻止了。 導演啊，可以在第2季《殭屍校園》里加入尹燦榮說Rap的戲份嗎？？



朴持厚

EXO的忠實粉絲，將EXO看作家人，不僅會去看本命們的演唱會，還加入了「孤獨房」。 作為演員的她最想和本命D.O合作。



劉仁秀

校霸尹奎男，一出場就能氣死一半的觀眾。 雖然劇裡壞得讓人憤怒，但現實生活里的他其實很謙遜、溫和，還曾經是一名田徑運動員，運動神經發達，難怪扮演殭屍會那麼像。



李瑜美

看起來柔柔弱弱的李瑜美實則非常擅長滑板運動，為了拍戲特意找來教練接受訓練。



朴所羅門

通往幸福的門是什麼門-朴所羅門。 早在《殭屍校園》之前朴所羅門就憑藉帥氣清新的外貌圈粉無數。 當過愛豆練習生，擅長Bboying，可是因為歌唱水準不佳不得不放棄當歌手。



趙怡賢

自帶大小姐氣質的趙怡賢有一項獨特的愛好，且還是她的特技，那就是器械體操。 可惜這項運動很少有綜藝節目會提到，不然可以邀請趙怡賢去錄節目啊。



安勝鈞

經常演學生角色，和張東潤就合作過三次，而且這三次都和張東潤扮演同班同學，真正的學生專業戶。



金寶侖

《殭屍校園》是金寶侖和劉仁秀第二次合作，之前兩人在《18歲的瞬間》里合作過。



咸聖敏

在電視劇《鬼怪》裡演過一個戲份很少的角色，這場戲的劇本還是在開拍前才一天才拿到的。



孫相淵

2002年出生的他在去年1月份的時候入伍了！



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