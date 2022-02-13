《僵尸校园》主角们的TMI！有人是EXO迷妹，有人擅长体操，有人20岁就去当兵了

生猛丧尸片《僵尸校园》全集放出之后人气就一发不可收拾，热度不输去年的《鱿鱼游戏》，年轻的演员们的爆红速度也如同坐了火箭一样。

《僵尸校园》故事背景设定在校园内，一位学生被科学老师所饲养体内含有病毒小白鼠咬伤。 感染后学生发病成丧尸，通过嗜血撕咬他人迅速将病毒传播至校园各个角落，短短几小时内校园变成地狱，故事也由此展开，以青梅竹马李青山、温召，班长南拉和暗恋南拉的李秀赫为首的主角团们集结在一起共同努力躲避丧尸。 年轻的主演们挑起了整部戏的大梁，赵怡贤、朴所罗门、刘仁秀等IG粉丝数暴涨。



观众们对於电视剧的热情也「燃烧」到了演员们身上，这几日网民们、媒体们都在深挖他们的履历，倒也发现了不少有趣的TMI（Too Much Information）。

尹灿荣

沉著冷静的青山在现实生活中是个很喜欢饶舌的男生，一度想要参加《高等Rapper》节目，但是被经纪公司阻止了。 导演啊，可以在第2季《僵尸校园》里加入尹灿荣说Rap的戏份吗？？



朴持厚

EXO的忠实粉丝，将EXO看作家人，不仅会去看本命们的演唱会，还加入了「孤独房」。 作为演员的她最想和本命D.O合作。



刘仁秀

校霸尹奎男，一出场就能气死一半的观众。 虽然剧里坏得让人愤怒，但现实生活里的他其实很谦逊、温和，还曾经是一名田径运动员，运动神经发达，难怪扮演僵尸会那么像。



李瑜美

看起来柔柔弱弱的李瑜美实则非常擅长滑板运动，为了拍戏特意找来教练接受训练。



朴所罗门

通往幸福的门是什么门-朴所罗门。 早在《僵尸校园》之前朴所罗门就凭藉帅气清新的外貌圈粉无数。 当过爱豆练习生，擅长Bboying，可是因为歌唱水准不佳不得不放弃当歌手。



赵怡贤

自带大小姐气质的赵怡贤有一项独特的爱好，且还是她的特技，那就是器械体操。 可惜这项运动很少有综艺节目会提到，不然可以邀请赵怡贤去录节目啊。



安胜钧

经常演学生角色，和张东润就合作过三次，而且这三次都和张东润扮演同班同学，真正的学生专业户。



金宝仑

《僵尸校园》是金宝仑和刘仁秀第二次合作，之前两人在《18岁的瞬间》里合作过。



咸圣敏

在电视剧《鬼怪》里演过一个戏份很少的角色，这场戏的剧本还是在开拍前才一天才拿到的。



孙相渊

2002年出生的他在去年1月份的时候入伍了！



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