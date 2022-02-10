首次在電視劇中挑戰「反派」角色！宋承憲確定出演漫改劇《快遞司機》，與金宇彬、李絮合作！

Netflix 原創劇《快遞司機》（택배기사）改編自同名網路漫畫。

空氣污染嚴重、必須靠呼吸機維生的2071年，擁有非凡的戰鬥實力的快遞司機「5-8」與夢想成為難民們唯一希望的快遞司機「四月」相遇後發生的故事。



日前，已經確定金宇彬、李絮、姜有錫出演。金宇彬飾演傳說中的快遞司機「5-8」，難民出身的他，由於居民管理局員工的失誤，在他的左手手腕植入QR Code，讓他成為了一名軍人；李絮飾演機務隊所長「雪兒」，目標是成為國防部的長官，是位個性如男子漢一般的冷靜軍人；姜有錫飾演一心想成為快遞司機的難民少年「四月」。



今日（10日）宋承憲確定加入《快遞司機》陣容，飾演大反派「柳碩」一角。柳錫（音， 류석）是在沒有氧氣呼吸器就無法生存的混亂世界裡，以氧氣爲武器支配世界的千明集團的唯一繼承人。（這也是宋承憲繼電影《獄火重生：金昌洙》後，第二次挑戰大反派，電視劇中則是首次）



宋承憲近年出演《Voice 4》、《一起吃晚餐嗎？》、《Player》、《Black》等劇，展現了不同的魅力。而《快遞司機》由《監諜任務》、《偷天對決》曹義錫導演執導，兩人曾在2002年合作過電影《天降橫財》，時隔多年再次合作也備受關注。



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