SOOP公开旗下演员对崔宇植肖像画的反应！孔刘强调「我不是恐龙是羊驼」，秀智画《寄生上流》风崔宇植回礼

还记得崔宇植给SOOP各位演员画的肖像画吗？ 各位当事人的评价来了，真的每一位都超好笑！XD

之前崔宇植变身为《那年，我们的夏天》里的角色崔雄、画家「高午」，为同公司的演员们画了独具特色的肖像画。 近日很爱搞事情的所属社拍摄了被画演员们的反应，一次全公开！

金材昱：「看得出宇植尽全力了，他演画家就和我演数学讲师一样，不必拥有这个能力本身。 」但打分时只给了10分满分的2分：「能感受到宇植的爱，不过打分要冷静，如果没有这些爱的话只有0.5分。 」制作组告诉他这张已经算画得很好，金材昱表示非常感动，但对分数没有影响XD



朴延宇：「把我画得很好耶，尤其是斜方肌，想镶上相框挂在家里。 」而且已经把IG头像都换成这张，并给出超过满分的12分！



郑有美听到崔宇植边画边说「和努那在一起（录综艺）半年」，反驳道：「明明超过一年了！因为你而经常笑，长了很多皱纹。 」看到画像之后笑喷：「莫呀！不像啊！这位不是高午作家吧？ 」不过仍给出9.8高分，带著残念表示：「在《暑假》看过宇植的画画实力，他原本画得很好啊......」



孔刘还没看就问：「我可以骂人吗？ 为什么画了只青蛙？ 太没诚意了！」孔刘之前在IG上PO了追看崔宇植新剧的认证照片，质问：「得到的回报就是恐龙吗？ 根本无法打分！」强调自己不是恐龙相而是羊驼相，放狠话说接下来3个月都对他没有好感，以后会不会再看他的剧也很难说XD



徐玄振：「原来我长这样啊...... 画里最吸引视线的就是人中，看来宇植对我的人中印象很深，下次见面会不会只盯著人中看呢？ 」但因为至少是人的模样所以给出3分。 徐玄振因为和崔宇植合作电视剧《伙伴》一直对他抱有好感，最后把责任甩给节目组选的照片不好：「宇植没有错！」



南柱赫：「画的太好了，给120分！哥果然是天才插画家。 」表示他心中的最佳画作依次是孔刘、秀智、郑有美和自己。



秀智：「为什么一边说我漂亮一边画成这样？ 宇植欧巴也许觉得画得不好所以道歉，但我已经很满足了。 」最后给出4分：「至少我还是人，孔刘欧巴是恐龙呢。 」



最后的彩蛋：秀智画了崔宇植！因为不知道如何画嘴巴而用《寄生上流》海报里那种黑条挡住，超有sense：



网友：「秀智也画太好了吧！怎么什么都会」、「每个人的反应都好好笑」、「同公司演员一起拍综艺吧！好想看他们的混合化学反应」、「开始好奇崔宇植看到这个影片的反应耶，这样下去会没完没了XD」



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