單眼皮趙怡賢顏值巔峰，太適合溫柔長髮了！身處80億豪宅內被猜是富千金

她是《機智醫生生活》中雙胞胎姐姐潤福，也是《殭屍校園》班長南拉，她就是新生代女演員趙怡賢。

Netflix韓劇《殭屍校園》火爆播出中，蟬聯了十多日世界榜榜首，一群平均年紀僅20歲的年輕演員們憑藉精湛演技俘獲了全球的「殭屍劇迷」們。 相信有很多人被班長南拉這個角色吸引，劇中的她看起來是柔弱的冰山學霸，但是變異之後帥度爆表，尤其是最後她約大家在頂樓見面，瀟灑地向大家道別后快步翻身跳下樓的樣子深深地刻在了觀眾們的腦子裡。

趙怡賢長相清新甜美，是「兔子相」的女生，可愛又乖巧非常有親和力。 日前Netflix韓國官方帳號公開一段《殭屍校園》的幕後製作影片，粉絲和網友們看完了直誇她是「顏值巔峰」、「更新了美貌」。 影片裡的趙怡賢和劇中的南拉形象截然不同，她穿著白色露肩服裝，烏黑的長髮自然地披在胸前，妝容清透，襯得皮膚白皙自然，如水般清純美麗，笑容更是治癒。 比起稚氣的潤福更顯端莊，也比高冷的南拉更加可人。





趙怡賢身上有一種淡然的氣質，沒有硬要爭強奪勝的逼人氣場，談吐、舉止落落大方，無欲無求的感覺是她氣質中最重要的組成部份。 而通常擁有這類氣場的女孩都家世不凡，不說是財閥富二代，也至少是家境殷實。 而突然在韓網上曝光的疑似趙怡賢豪宅的照片，似乎也驗證了她是富家千金的猜測。 照片裡，趙怡賢身處的房子有著大大的明亮落地窗，窗外就是漢江。 有網友扒出房子是某高檔公寓，61坪售價85億（韓幣，下同）。 能住的起這麼貴的房子，網友們推測「那趙怡賢應該是白富美吧」。 不過，趙怡賢在個人IG STROY里已經澄清過啦，稱房子並不是自己的家，經紀公司也回應表示那是趙怡賢朋友的家，她本人住在離公司不遠的小房子裡，是個平凡的大學生。



趙怡賢這種自然又可愛的女生誰不喜歡呢？ 更何況她還有不俗的演技，讓人越來越期待她之後的各類新角色了。

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