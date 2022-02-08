劉在錫「我都在計劃著」不是隨便說說！《Running Man》&《玩什麼好呢》實現夢幻大聯動

SBS招牌綜藝《Running Man》和MBC人氣作《玩什麼好呢》要合作了。

《玩什麼好呢》的企劃團隊M.O.M朴載正、KCM、Wonstein作為嘉賓參與了《Running Man》的錄製。無論是《Running Man》還是《玩什麼好呢》，國民大神劉在錫都是主心骨，這次由他主持的兩大節目能夠合作，相信他在其中也起到了不小的作用。 而《Running Man》成員池錫辰參與了《玩什麼好呢》「MSG WANNABE」企劃組合M.O.M，HAHA也作為的固定嘉賓出演過該節目，可以說這兩檔節目有諸多交集。



在《Running man》中《玩什麼好呢》也多次被提及，RM成員假裝嫉妒地開玩笑說池錫辰和HAHA似乎對《玩什麼好呢》感情更深。 金鐘國也曾調侃劉在錫：「也請照顧一下我們吧」，劉在錫則回答：「我都在計畫著呢，等等看吧」 。 當時節目組就打出了字幕表示「正在自行討論中」，節目播出后還在觀眾間引發不小的討論，很多人都在猜測兩檔節目是不是真的能夠合作，畢竟跨社聯動很少見，沒想到2022年2月夢想就成真了。



據悉，《Running Man》和《玩什麼好呢》夢幻聯動節目將在2月內播出。

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