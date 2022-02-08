单眼皮赵怡贤颜值巅峰，太适合温柔长发了！身处80亿豪宅内被猜是富千金

她是《机智医生生活》中双胞胎姐姐润福，也是《僵尸校园》班长南拉，她就是新生代女演员赵怡贤。

Netflix韩剧《僵尸校园》火爆播出中，蝉联了十多日世界榜榜首，一群平均年纪仅20岁的年轻演员们凭藉精湛演技俘获了全球的「僵尸剧迷」们。 相信有很多人被班长南拉这个角色吸引，剧中的她看起来是柔弱的冰山学霸，但是变异之后帅度爆表，尤其是最后她约大家在顶楼见面，潇洒地向大家道别后快步翻身跳下楼的样子深深地刻在了观众们的脑子里。

赵怡贤长相清新甜美，是「兔子相」的女生，可爱又乖巧非常有亲和力。 日前Netflix韩国官方帐号公开一段《僵尸校园》的幕后制作影片，粉丝和网友们看完了直夸她是「颜值巅峰」、「更新了美貌」。 影片里的赵怡贤和剧中的南拉形象截然不同，她穿著白色露肩服装，乌黑的长发自然地披在胸前，妆容清透，衬得皮肤白皙自然，如水般清纯美丽，笑容更是治愈。 比起稚气的润福更显端庄，也比高冷的南拉更加可人。





赵怡贤身上有一种淡然的气质，没有硬要争强夺胜的逼人气场，谈吐、举止落落大方，无欲无求的感觉是她气质中最重要的组成部份。 而通常拥有这类气场的女孩都家世不凡，不说是财阀富二代，也至少是家境殷实。 而突然在韩网上曝光的疑似赵怡贤豪宅的照片，似乎也验证了她是富家千金的猜测。 照片里，赵怡贤身处的房子有著大大的明亮落地窗，窗外就是汉江。 有网友扒出房子是某高档公寓，61坪售价85亿（韩币，下同）。 能住的起这么贵的房子，网友们推测「那赵怡贤应该是白富美吧」。 不过，赵怡贤在个人IG STROY里已经澄清过啦，称房子并不是自己的家，经纪公司也回应表示那是赵怡贤朋友的家，她本人住在离公司不远的小房子里，是个平凡的大学生。



赵怡贤这种自然又可爱的女生谁不喜欢呢？ 更何况她还有不俗的演技，让人越来越期待她之后的各类新角色了。

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