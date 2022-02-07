曾拒當「撞臉金鍾國的人」！朴世莉為外甥來到《RM》，金鍾國：「知道外甥為何喜歡嗎，因為有個長得很像姨母的人」

有一說他倆是分身不能看到彼此，也有人覺得兩人夫妻臉乾脆湊一對XDD

金鍾國和高爾夫名將朴世莉撞臉已經不是新聞了，但他們竟然到了近日才在《Running Man》同框（2022-02-06期，EP.591）！

朴世莉透露過去《Running Man》就曾邀約她，但當時的主題竟然是「撞臉之人」，她一口回絕了：「告訴他們不出演，告訴他們不出演！」不過後來得知外甥很喜歡《Running Man》，讓她有些惋惜、還以為再也沒機會來到《Running Man》。



金鍾國聽見朴世莉外甥喜愛《Running Man》，馬上說：「為什麼會喜歡呢？因為有個很像姨母的人出演。」朴世莉在旁似乎放棄了反駁，只是笑著舔了舔牙齒（咬牙切齒！？）。



回顧金鍾國與朴世莉過去的「隔空」互動，金鍾國早在2017年Naver Vapp節目上就承認自己和朴世莉長得很像，去年《我家的熊孩子》池錫辰曾說兩人長很像可以直接配對：「簡直是天生一對，最近看朴世莉的節目覺得她個性也很好，如果兩人結婚，健身與高爾夫可以一起練！」金鍾國聽了只是一直笑。



金鍾國與朴世莉直至去年年中才合作一檔高爾夫脫口秀《世莉Money俱樂部》（梁世燦亦是主持群），他倆初見面金鍾國就默默的說：「聽說看到分身就會死掉……」而朴世莉老實的吐露自己要和金鍾國合作的想法：「我反對，大家都說我是『女版金鍾國』……」



其實在本集《Running Man》播出前一日，朴世莉也上了金鍾國另一檔節目《看見你的聲音9》（2022-02-05期，EP.2），被問到是不是音癡，朴世莉堅決的說：「沒有唱得很好，但不是音癡」，金鍾國幫忙講話：「看臉就是很會唱歌的面相啊！因為和我長得一樣。」完全逗笑了朴世莉，讓朴世莉作勢上前打他。



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