崔宇植想刪掉《我們家》的影片！理想型是「gag code一致的女生」，希望再與金多美合作

據說崔宇植正在增肌改變形象、研究如何展現性感的一面，大家覺得如何呢？ XD

崔宇植跳的《我們家》最近在網上很火，因為展現出與俊昊原版的性感誘惑截然不同的、完全安全無害的氣質，獲得網友熱烈討論「可能只是去他家打電動看動畫而已」。



近日接受Sports Donga採訪時聊到這影片，崔宇植認真地表示很想刪掉它，不過仍感謝大家對他的喜愛，並且正在研究如何展現出性感的一面：「現在還有我未能擁有的面貌，希望以後能給大家看到。 正在學習性感，思考如何做看起來更好。 也在研究『內在性感』。 」



崔宇植雖然身高181cm但很瘦，加上氣質單純的娃娃臉，有一種引發恻隱之心的魅力。 採訪中他表示因為想嘗試更多類型作品所以正在增肌，目前已經重了2kg：「不要擔心，回到現在的模樣對我來說非常容易，哈哈~」



接受TVDaily採訪時，崔宇植談到自己和崔雄有60~70%相似，尤其是「認生、睡不好、有野心」這幾點，不過讓崔宇植睡不好的是希望演技更上一層樓。



關於理想型，2015年崔宇植曾說喜歡大骨盆女生，但現在有了不一樣的想法：「最近覺得人生很艱辛，希望對方是和我gag code一致、在一起有趣的人。 」



*gag code意指搞笑的tone調、幽默感。

《那年，我們的夏天》是崔宇植和金多美在2018年的電影《魔女首部曲：誕生》之後第二次合作，崔宇植表示一開始就有信心兩人的化學反應會比《魔女》時更好，在片場更偶爾錯覺金多美就是國延秀：「不知道以後還能不能再與這樣的演員合作，金多美真的是值得信任的演員。 」





此外，《魔女2》也在前不久確定今年中上映，金多美確定有重要戲份，崔宇植也很可能會復活，讓人十分期待再次看到兩人同框耶！





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