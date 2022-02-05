崔宇植想删掉《我们家》的影片！理想型是「gag code一致的女生」，希望再与金多美合作

据说崔宇植正在增肌改变形象、研究如何展现性感的一面，大家觉得如何呢？ XD

崔宇植跳的《我们家》最近在网上很火，因为展现出与俊昊原版的性感诱惑截然不同的、完全安全无害的气质，获得网友热烈讨论「可能只是去他家打电动看动画而已」。



近日接受Sports Donga采访时聊到这影片，崔宇植认真地表示很想删掉它，不过仍感谢大家对他的喜爱，并且正在研究如何展现出性感的一面：「现在还有我未能拥有的面貌，希望以后能给大家看到。 正在学习性感，思考如何做看起来更好。 也在研究『内在性感』。 」



崔宇植虽然身高181cm但很瘦，加上气质单纯的娃娃脸，有一种引发恻隐之心的魅力。 采访中他表示因为想尝试更多类型作品所以正在增肌，目前已经重了2kg：「不要担心，回到现在的模样对我来说非常容易，哈哈~」



接受TVDaily采访时，崔宇植谈到自己和崔雄有60~70%相似，尤其是「认生、睡不好、有野心」这几点，不过让崔宇植睡不好的是希望演技更上一层楼。



关於理想型，2015年崔宇植曾说喜欢大骨盆女生，但现在有了不一样的想法：「最近觉得人生很艰辛，希望对方是和我gag code一致、在一起有趣的人。 」



*gag code意指搞笑的tone调、幽默感。

《那年，我们的夏天》是崔宇植和金多美在2018年的电影《魔女首部曲：诞生》之后第二次合作，崔宇植表示一开始就有信心两人的化学反应会比《魔女》时更好，在片场更偶尔错觉金多美就是国延秀：「不知道以后还能不能再与这样的演员合作，金多美真的是值得信任的演员。 」





此外，《魔女2》也在前不久确定今年中上映，金多美确定有重要戏份，崔宇植也很可能会复活，让人十分期待再次看到两人同框耶！





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